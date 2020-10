Lost, ‘Tra le mani un sogno’ è il nuovo singolo con Calcio Schio

Dal 16 ottobre è disponibile Tra le mani un sogno, il nuovo brano dei Lost in collaborazione con Calcio Schio. Il pezzo, negli stores e su tutte le piattaforme digitali, vuole lanciare un messaggio alla città di Schio e a tutti coloro che inseguono i propri sogni.

“Ci è stato chiesto di scrivere un pezzo che potesse descrivere le emozioni che nascono dentro e fuori il campo da calcio – raccontano i Lost – Non sapevamo cosa ne sarebbe uscito ma mentre eravamo in studio le parole fluivano in maniera naturale. Ci siamo accorti che stavamo raccontando anche la nostra storia, quella della band o più semplicemente la storia di tutte le passioni.

La cosa più importante quando si affrontano le sfide della vita sta nel circondarsi a cui vuoi bene. L’unione è tutto. Solo così si possono raggiungere grandi traguardi. Ci sentiamo molto vicini ad una realtà come quella del Calcio Schio: come loro abbiamo un grande sogno e non bisogna lasciarsi abbattere dagli ostacoli.”