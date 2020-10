Axos: dal 30 ottobre il nuovo album di inediti ‘Anima Mundi’ TRACKLIST

Da venerdì 30 ottobre è disponibile Anima Mundi (Polydor/Universal Music), il nuovo album di inediti di Andrea Molteni in arte Axos, già disponibile in presave e in preorder. Il disco arriva dopo la certificazione Platino per Title? con Salmo e Nitro e la collaborazione con Lele Blade su Banlieue. Sono quattordici (di cui tredici inedite) le tracce del nuovo progetto, che comprende le collaborazioni con Rosa Chemical (Hallelujah), con Ghemon (Settimo Cielo) e con il produttore Kina (50mila Baci).

“Quando ho scritto questo disco ho pensato: voglio che questo progetto sia evocativo. – racconta Axos – L’ho immaginato come un universo dove il rap, la trap, il rock, la Lo-Fi e l’elettronica si incontrano con testi forti, che a volte parlano di argomenti precisi mentre altre volte sono veri e propri flussi di coscienza.

Ho messo dentro tutto quello che mi ha lasciato la vita fino ad ora: ho preso tutte le cose che mi hanno segnato, le ho analizzate, sfoltite e le ho collegate tra di loro. In generale, posso dire che il tema principale del disco sia l’influenza che ognuno di noi ha sull’altro, che ne sia consapevole o meno.”

Con questo nuovo lavoro, Axos dimostra maturità di scrittura con un flow ricercato e mai banale, caratteristica che ormai lo contraddistingue da anni.

DI seguito la tracklist di Anima Mundi

Io 50mila Baci feat. Kina Anima e Nome Emily 9 del Mattino Hallelujah feat. Rosa Chemical Camden Town Tu (A Mia Figlia) Settimo Cielo feat. Ghemon Danika Stoner Eyes L’Amore Ci Farà A Pezzi Ancora Io Non Volevo Essere California Hate