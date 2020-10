Sfera Ebbasta: ‘Famoso’ è il nuovo album e un film per Amazon Prime Video

Un album e un film. Sfera Ebbasta annuncia Famoso, titolo sia del disco di inediti atteso per il 20 novembre con Island Records sia del film dedicato al trapper con la regia di Pepsy Romanoff. Co-prodotto da Maurizio Vassallo per Except e prodotto da Island Records / Universal Music Italia, la pellicola racconta la storia di Sfera Ebbasta, dalla periferia di Milano a star conosciuta in tutto il mondo.

Il film è anche l’occasione per assistere in anteprima alla lavorazione del nuovo album di Sfera Ebbasta, direttamente dallo studio di registrazione. Raccontato in prima persona con l’ausilio delle voci della sua gente, in Famoso sono presenti i collaboratori più stretti e le persone con cui l’artista è cresciuto condividendo un percorso che non ha precedenti. Insieme alla mamma e agli amici di sempre, c’è anche Marracash, uno dei primi artisti ad aver creduto in lui.

Perché non puoi dimenticarti di Sfera Ebbasta

Famoso – La tracklist dell’album

Bottiglie Privè Produced by Charlie Charles Abracadabra (feat.Future) Produced by Junior K Baby (feat. J Balvin) Produced by Sky Rompiendo Macarena (feat.Offset) Produced by London On Da Track Hollywood Produced by Diplo Tik Tok (feat. Marracash & Guè Pequeno) Produced by Drillionaire Male Produced by Drillionaire Giovani Re Produced by Junior K Gelosi Produced by Junior K 6 AM Produced by Junior K Salam Alaikum (feat. 7ARI & Steve Aoki) Produced by Steve Aoki Gangang (feat.Lil Mosey) Produced by Drillionaire $€ Freestyle Produced by $€