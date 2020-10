Radio Subasio, martedì 27 ottobre: J-Ax live a Subasio Music Club, come partecipare

[CS] Ha detto di sé “sono diventato grande, sono una persona realizzata e ho deciso di diventare un artista pop anche se in me ci sarà sempre un’anima rap“. Di questo e molto altro J-Ax parlerà, rapperà e canterà a Subasio Music Club.

L’originale appuntamento di Radio Subasio, che continua a proporre esibizioni live in tempi così difficili per la musica, martedì 27 ottobre ospiterà negli studi ad Assisi l’autore di tanti coinvolgenti successi, dei quali ultimo in ordine di tempo, Via di qua, attualmente in rotazione radiofonica.

La serata, prevista dalle 21 alle 22, si svolge come di consueto senza pubblico in studio. A fare da padroni di casa gli speaker Katia Giuliani e Davide Berton, che daranno anche l’opportunità a 50 fan dell’artista, collegati in videoconferenza da casa, di interagire direttamente con lui. Tutti gli altri ascoltatori potranno inviare domande e messaggi vocali al 348 075 8060.

La diretta Facebook Live sulla pagina di Radio Subasio assicurerà la visione del programma, trasmesso in simulcast in Fm ed in streaming su radiosubasio.it.