Loredana Errore: dal 30 ottobre il nuovo singolo ‘Torniamo a casa’

Loredana Errore annuncia il suo nuovo singolo, Torniamo a casa (Playaudio di Azzurra Music), in uscita venerdì 30 ottobre in radio e in digitale. Il brano anticipa l’album di prossima pubblicazione e mette al centro la speranza, la fede, la tenacia, l’esortazione ad amarsi.

Nel singolo la casa è rappresentata come un luogo nel quale trovare rifugio, riposare, sognare, amare, è il posto nel cuore che dà la forza di affrontare le avversità della vita. Un testo cucito addosso a Loredana, che da piccola in casa ha scoperto la passione per la musica e che da grande nella stessa casa ha trovato la forza e l’affetto per superare le sfide che la vita le ha posto davanti.

Il singolo è stato scritto da Stefano Paviani e composto e prodotto da Riccardo Quagliato.