Guè Pequeno a RTL 102.5: “Mi manca il contatto con in fan”

Nella mattinata di lunedì 19 ottobre, Guè Pequeno è stato intervistato in Non Stop News su RTL 102.5 in attesa di esibirsi a SUITE 102.5 PRIME TIME LIVE a partire dalle 21.00. Con lui, per la performance, anche Marracash, Mahmood e Frah Quintale.

Guè Pequeno ha commentato così il ritorno live: “Avere la possibilità di suonare dal vivo, e ricordarci i bei tempi che furono, è sempre bello, anche se in studio. Farò esattamente come se fossi in un club. Sarò con il mio dj faremo alcuni pezzi del nuovo album e dei classici ripescati dai vecchi album e avrò degli ospiti favolosi”.

“Spero che la situazione cambi presto. – ha continuato – Nonostante il periodo in cui ci troviamo io cerco di avere gli stessi schemi mentali, Per quel che mi riguarda cerco di essere attivo e di non farmi deprimere dalla situazione. Ero abituato a viaggiare tanto, anche all’estero, ero sempre in giro, adesso mi sono abituato al contrario e alla calma, ma il contatto e lo scambio con i fan mi manca ovviamente”.

Dunque, la musica torna dal vivo con un nuovo programma, una produzione originale RTL 102.5; in studio, a condurre la Suite 102.5 Prime Time Live saranno Gigio D’Ambrosio e Laura Ghislandi con Davide Damiani che dialogano con l’ospite, gestendo anche l’interazione col pubblico e alternando i momenti di musica ai racconti di uno degli artisti italiani più amati.

La serata è in radiovisione su RTL 102.5 (Canale 36 DTT e 736 di Sky), sui social di RTL 102.5 e in streaming su rtl.it. Al termine del live Guè Pequeno raggiungerà la Social Room dove ci saranno Jessica Brugali e Paola Di Benedetto per continuare a chiacchierare e per rispondere alle domande dei fan in collegamento. Tutti i contenuti speciali ed esclusivi della Social Room saranno visibili in streaming su RTLPLAY.​