Dandy Turner, ‘Roma di notte’: “Si chiude una trilogia” TESTO

Da venerdì 16 ottobre è disponibile in digitale Roma di notte, nuovo singolo del cantautore pop urban Dandy Turner. Dolce ballad pop dagli accenni trap, il brano racconta una storia autobiografica, a volte serena altre burrascosa, di quotidianità e sentimenti vissuti con la Capitale sullo sfondo.

«Ho scritto questo brano dopo aver passato un momento difficile con la mia ragazza – racconta Dandy Turner – cosa che accomuna Troppi Sguardi e Sei Bella come Roma, quindi è come se si fosse chiusa una trilogia per me. Spesso nascondiamo quello che proviamo, anche se vorremmo urlare a squarciagola un semplice “Ti amo”. Io l’ho fatto, con lei, di notte, e Roma che ci guardava».

Dandy Turner Roma di notte TESTO

Testo: Nicholas Lucarini (Dandy Turner)

Musica: Nicholas Lucarini, sedd (Alessandro Manzo) Abbiamo scritto i nostri nomi sull’asfalto

Sei sempre online

Quando mi mandi un messaggio

Mi manca dormire sul banco

Il cielo rovere anestetizza il paesaggio

Sei un quadro che dipingo e non finisco mai

Guardiamo un film noi due con felpe oversize

Ti preparo pure un cioccolato caldo

Te ne sei andata ma io ancora ne parlo E ti vorrei portare a vedere Roma di notte

Urlare che ti amo con un filo di voce

Ti ho disegnato un sorriso sulla mascherina

Penso che l’hai capito

che non sei solo un amica

Ma quanto vento tira

Con te ho preso la mira

Gira che ti rigira

Mi manchi più di prima

Sognami anche stanotte

Chiamami domattina

Ti voglio adesso accanto

Baby Sei solo mia Siamo passati dal chiamarci amore

A chiamarci per nome

Senza una ragione

Ti giuro a lei la bacerei per ore

Sento dentro di me un emozione E ti vorrei portare a vedere Roma di notte

Urlare che ti amo con un filo di voce

Ti ho disegnato un sorriso sulla mascherina

Penso che l’hai capito

che non sei solo un amica

Ma quanto vento tira

Con te ho preso la mira

Gira che ti rigira

Mi manchi più di prima

Sognami anche stanotte

Chiamami domattina

Ti voglio adesso accanto

Baby Sei solo mia X2

Ma quanto vento tira

Con te ho preso la mira

Gira che ti rigira Mi manchi più di prima

Sognami anche stanotte

Chiamami domattina

Ti voglio adesso accanto

Baby sei solo mia