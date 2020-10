AirPlay radio: Fedez è terzo, per i Negramaro è subito Top Ten

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 42.2020 (dal 9 al 15 ottobre 2020) che vede stabile in vetta Levitating di Dua Lipa seguita da Head & Heart di Joel Corry (stabile) e Bella storia di Fedez (terzo, +12). Secondo i dati EarOne, al quarto posto troviamo Tick Tock dei Clean Bandit & Mabel (+2) quindi Contatto dei Negramaro (new entry direttamente al quinto posto), La ragazza dei tuoi sogni di Ligabue (sesto, -3) e Let’s Love di David Guetta & Sia (settimo posto, +6). Completano la Top Ten Ricordami di Tommaso Paradiso (ottavo, -4), Latina di Emma (nona, -4) e Hypnotized dei Purple Disco Machine & Sophie And The Giants (decimi, -3).

Le tre più alte nuove entrate sono: Contatto dei Negramaro (posizione 5), Via di qua di J-Ax feat Mr. Rain (posizione 22) e Parli parli di Carl Brave feat. Elodie (posizione 31). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].