Francesca Sarasso: dal 16 ottobre il singolo ‘Attacchi di panico’

Si intitola Attacchi di panico il nuovo singolo di Francesca Sarasso, disponibile sulle piattaforme digitali da venerdì 16 ottobre per Iris Flower. Il brano nasce da un momento buio nel passato di Francesca, un dolore profondo da esorcizzare grazie alla musica. E proprio con questo pezzo l’artista ha iniziato la sua lenta e dolorosa risalita, un percorso che l’ha costretta a guardare negli angoli più nascosti del cuore e ad amarsi anche nelle fragilità.

Chi è Francesca Sarasso

Francesca Sarasso nasce nel 1995 a Vercelli. Dall’età di otto anni studia musica e da sempre predilige il genere cantautorale, che arricchisce con sfumature e contaminazioni provenienti da diversi altri generi e stili, e con testi cinici, ironici e taglienti.

Partecipa con il brano Non c’incontriamo mai a Musicultura 2017, vincendo il Premio della Critica e il Premio per la Miglior Musica e si esibisce all’Arena Sferisterio di Macerata per le ultime tre serate di Festival, di cui l’ultima in diretta su Rai 1. Lo stesso anno partecipa come autrice al prestigioso Premio Lunezia. Antiamore è il primo singolo che anticipa il nuovo progetto della giovane cantautrice.