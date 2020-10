Demi Lovato con FINNEAS: esce il singolo ‘Commander In Chief’

[CS] Dopo un anno turbolento per il suo Paese, la superstar internazionale Demi Lovato in collaborazione con FINNEAS il produttore vincitore di un GRAMMY Award, pubblica Commander In Chief, nel tentativo di dar voce alle potenti emozioni provate da milioni di persone e mobilitare i fan per uscire e votare.

Commander In Chief è stato scritto insieme ad un gruppo di musicisti all-star quali: Julia Michaels, FINNEAS, Justin Tranter, Eren Cannata e arriva poco prima delle elezioni, in un momento in cui la nazione è più divisa che mai, con un messaggio che vuole dar voce all’indignazione e al dolore dei recenti avvenimenti. Così nel testo:

L’artista dai suoi canali social sta anche fornendo ai fan informazioni sul processo di voto e su come possono agire. Da oggi disponibile anche il video di accompagnamento al nuovo brano che arriva all’indomani della sua performance ai Billboard Music Awards.

We were taught when we were young,

If we fight for what’s right there won’t be justice for just some.

We won’t give up, stand our ground.

We’ll be in the streets while you’re bunkering down.

Loud and proud, best believe

We’ll still take knee, while you’re

Commander in Chief.