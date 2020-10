Edoardo Bennato firma per Sony Music Legacy e annuncia l’album ‘Non c’è’

[CS] Edoardo Bennato firma per la Sony Music Legacy, che annuncia il nuovo album dal titolo Non c’è (pubblicato in cd e in doppio vinile), di prossima uscita, del cantautore. Intanto, Non c’è è anche il titolo del singolo inedito di Bennato, disponibile in preorder su tutti gli store online dal 13 ottobre al link https://smi.lnk.to/nonce.

Edoardo Bennato, artista visionario e avanguardista tra i più grandi della musica italiana, commenta così il nuovo progetto: “Quello che abbiamo vissuto in questi ultimi tempi è stato fuori dall’ordinario e sta indubbiamente condizionando, volenti o nolenti, le nostre esistenze. È stato istintivo riarrangiare, risuonare e ricantare alcune tra le mie canzoni della prima ora, che riecheggiano tensioni e paradossi del passato, per complementarizzarle in questo album 2020 con altri otto nuovi brani”.