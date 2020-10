Domenica 18 Ottobre SirJo Cocchi, presenta al Blue Note Milano il suo nuovo progetto The Songbook Chronicles!

SirJo Cocchi, cantante, autore, tastierista e produttore milanese, Domenica 18 Ottobre presenta al Blue Note Milano in anteprima il suo nuovo progetto The Songbook Chronicles, pubblicato da Groove It: canzoni scritte tra New York e l’Italia che miscelano sonorità vintage e moderne, acustiche ed elettriche. Per comprare i biglietti a prezzo ridotto basta cliccare sul link.

“Da un pò si dice che la musica dal vivo sia in crisi e che la situazione di oggi stia accelerando il peggioramento. Ho vissuto a Milano quando i locali, tanti, erano pieni di spettatori attenti che andavano a sentire musica, che era sempre di alta qualità. Poi le cose hanno iniziato a cambiare.

Non so come usciremo da questa situazione, ma so che la musica dal vivo è un’esperienza troppo forte per poterne fare a meno! La prima volta che con i colleghi ci siamo ritrovati ad una jam session dopo il lockdown, tutti sembravamo ragazzini al primo live, il pubblico era totalmente Presente e l’atmosfera era elettrica!

Immagina come sarà l’atmosfera al Blue Note Milano, il più rinomato live club meneghino, Domenica 18 Ottobre, quando

finalmente potremo presentare il nostro nuovo spettacolo di canzoni originali, The Songbook Chronicles: dopo averlo rimandato già due volte saliremo sul palco carichissimi e daremo tutto quello che abbiamo, in uno show dove Soul, Funk, Rock, Pop (ed un tocco di Jazz) si mescolano in modo imprevedibile.” SirJo

Negli ultimi 20 anni partecipa al New Orleans Jazz Festival, al Reggae Sumfest in Jamaica ed a diversi festival europei come sideman, registrando dischi in Italia, UK, Los Angeles, New Orleans e New York. In Italia ha prodotto 5 album di sue canzoni originali con Songbook, Founda(c)tion e Soulspinner e partecipato per 4 anni consecutivi ad Umbria Jazz (edizioni Winter e Summer) ed al Porretta Soul Festival.

“SirJo è un gioiello che ho trovato sulla scena musicale italiana. Suona e canta col cuore e mi ricorda che c’è ancora tanto talento da scoprire in giro per il mondo” Vaneese Thomas – Produttrice, autrice e per 20 anni vocalist con Aretha Franklin.

“L’amore per la musica esce strabordante dalla sua ugola che unita alla magia dei tasti bianchi e neri ci regalano l’unica cosa, piuttosto rara di questi tempi, che conta: emozioni vere.” Nina Zilli

SirJo Cocchi

The Songbook Chronicles

SirJo Cocchi – Voce, Piano e Tastiere

Andrea Talarico – Chitarre

Riccardo Oliva – Basso

Fiore Flower Garcea – Batteria & Campionatore

