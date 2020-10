Aiello: dal 16 ottobre il nuovo singolo ‘Che canzone siamo’

Si intitola Che canzone siamo il nuovo singolo di Aiello, disponibile da venerdì 16 ottobre su tutte le piattaforme digitali, in radio e anche su YouTube con il videoclip ufficiale. Scritta dallo stesso Aiello e prodotta da Iacopo Sinigaglia e Alessandro Forte, il brano è una ballad contemporanea new pop in cui si mescolano cantautorato italiano, pop internazionale e suoni urban.

«Che canzone siamo è quella domanda che avremmo voluto fare e che non abbiamo fatto, è una confessione rivelatrice, è guardare dritto l’orizzonte, perché il peggio è passato… quando realizzi che incontrarsi è stato il regalo più bello della vita, ma anche perdersi è stato salvifico per tutti”»

La ricercatezza del sound e le parole dirette, mai scontate, scelte per raccontare la fine di una relazione, arrivano dritte al petto e al cuore. Il singolo, che si apre con le note delicate di un pianoforte, segue un crescendo emotivo fino al ritornello fortemente elettronico. In questa canzone, sicuramente la più urban della sua produzione, i suoni pop della chitarra acustica e del pianoforte incontrano quelli più acidi della synth lead che crea un arpeggio volutamente fuori tempo rispetto al metronomo.

Dopo il grande successo ottenuto con Vienimi (a ballare) certificato disco d’oro con 10 milioni di stream e più di 9 milioni di views, Aiellopropone un singolo che esprime l’importanza di riconoscere in una canzone condivisa la storia d’amore e certi ricordi indelebili.