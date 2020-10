Ghali: fuori il singolo ‘Barcellona’, terzo estratto da ‘DNA’ VIDEO

Ghali sceglie Barcellona come terzo singolo dal fortunato album DNA (Atlantic Warner/Sto Records) già certificato Disco di Platino. Con la regia di Giulio Rosati, il videoclip che accompagna il brano è stato in parte girato al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino e racconta una storia d’amore atipica e travolgente con al centro due giovani innamorati.

I protagonisti e lo stesso Ghali, qui in veste di narratore intento a scrivere su una pergamena, indossano delle ali che, oltre a rappresentare lo slancio di una nuova storia, contrastano con la quotidianità delle immagini, raccontando l’amore per quello che è: la magia di sentirsi unici e speciali in mezzo a tutti e tutto.

Barcellona è una lettera a cuore aperto che si posa delicata sulla produzione di Michele Canova. Nelle strofe si alternano le prospettive dei due innamorati in quello che diventa un vero e proprio dialogo sul proprio futuro. Questa ballad dal testo diretto e intimo, evidenzia ancora una volta come la contemporaneità, insieme a una costante ricerca di sonorità internazionali, siano le insegne al neon della strada intrapresa dall’artista.

Foto di copertina © chilldays