Verissimo, 10 ottobre 2020: anticipazioni, tra gli ospiti Can Yaman e Michele Morrone

[CS] Sabato 10 ottobre, alle ore 16.00, su Canale 5, appuntamento con Silvia Toffanin e Verissimo. Le fan italiane lo aspettano da settimane. Finalmente sabato a Verissimo, sarà ospite in esclusiva Can Yaman, l’affascinante attore turco protagonista della seguitissima serie in onda su Canale 5 Daydreamer.

In studio, per un’attesa intervista sulle ultime vicende televisive che l’hanno vista protagonista, Lorella Cuccarini.

Inoltre, saranno ospiti del talk show: lo zio della tv Gerry Scotti ed Ezio Greggio, protagonista del nuovo film di Enrico Vanzina Lockdown all’italiana.

Infine a Verissimo la neo mamma e compagna di Luca Argentero Cristina Marino e l’attore sex symbol del momento Michele Morrone.