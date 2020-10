Memento, il nuovo singolo è ‘Mollamy’: “Un dolce capriccio”

Nel giorno in cui la Rai ne ha annunciato l’accesso alle audizioni per Sanremo Giovani, Memento pubblica il nuovo singolo Mollamy, disponibile da venerdì 9 ottobre per l’etichetta Asian Fake. La canzone “è un dolce capriccio – racconta Andrea, vero nome di Memento – scritta durante un brutto pomeriggio temporalesco un po’ di tempo fa. Volevo fottere le bad vibes. Inverno stammi lontanto! Non voglio avere freddo.“

Come uno scacciapensieri cantato fra sé e sé, il brano consolida alcuni tratti caratteristici del giovane artista, come la delicatezza e la semplicità delle linee vocali unite al suono della chitarra che emerge nella produzione curata da Stefano Iascone.

Chi è Memento

Classe 2002, Andrea cresce ascoltando Led Zeppelin e Pink Floyd. Si iscrive all’indirizzo musicale, dove a 11 anni inizia gli studi di chitarra: qui fiorisce il suo amore per la musica che continua a coltivare nel tempo, dalla cameretta ai centri sociali, dove suona per diversi progetti.

Il capitolo “Memento” si apre circa due anni fa: il brano Non Mi Manchi testimonia il cambiamento in atto. Non ti conosco – traccia pubblicata a giugno 2020 all’interno dell’album HANAMI – segna l’ingresso di Memento nel roster di Asian Fake.