Matteo Alieno, atterra la sua ‘Astronave’: “Nel posto più lontano di tutti”

Anticipato dal singolo La Paura, da venerdì 9 ottobre è disponibile – in formato fisico e digitale – l’album Astronave (Honiro Rookies) del cantautore romano Matteo Alieno. Il suo è un atterraggio dallo spazio dopo un viaggio tra le stelle che ha toccato, proprio in questo quadro di lontananza, aspetti tanto umani quanto spesso trascurati. A partire proprio dal coraggio della paura.

«Per scrivere La Paura – dichiara lo stesso Matteo Alieno – sono dovuto scendere dentro di me a chilometri in profondità, dov’è così buio che non si riesce a vedere nulla. In questo momento della mia vita mi sento di nuovo così, cerco di aggrapparmi a qualcosa che forse è un’illusione, un miraggio e sento di vivere in un mondo che mi spaventa, che mi confonde. Credo però che per salire in superficie sia necessario parlare della propria oscurità, delle proprie paure, quindi mi sono fatto coraggio».

In merito all’album, invece, Matteo Alieno racconta: «Questo disco è un’Astronave, e chi lo ascolta sale a bordo per fare un viaggio nelle mie curiosità, nella mia immaginazione e nella mia fantasia. Non so dove può portare l’ascoltatore, forse lontano, o semplicemente dentro di me, il posto più lontano di tutti».

Matteo Alieno La Paura TESTO

Ho paura di non sentire più niente

di spegnermi per sempre

ho paura di non poter pensare più

di non riuscire più a vedere o a respirare il vento ho paura di camminare e non lasciare orme

ho paura di affogare nell’oceano tra le onde

ho paura di essere dimenticato

ho paura della mia stanza e dello stato

ho paura di quello che non so che non capisco ho paura che in realtà io non esisto

ho paura che sono tutti amici immaginari

che in realtà è tutto frutto di pensieri incasinati ho paura che i miei sogni incastrati nei cassetti si perdano volando se vengono aperti

ho paura che non esisti neanche tu

forse perché ti ho immaginata come ti volevo

io ce l’ho qua, la paura di cadere e anche quella di volare perché io ce l’ho qua la paura di cadere e anche quella di volare

ho paura del vuoto dell’infinito

ma avrei paura pure se finisse tutto all’improvviso

ho paura delle guerre, della fame

ho paura per la gente che sta male

ho paura del vuoto

delle cose senza scopo

ho paura che magari tutto questo è solo un gioco e io

non ho mai saputo giocare

sono sempre risultato pesante

troppo fermo, troppo poco elastico

Matteo se gioca lo mettiamo in porta al massimo

e io a pensare continuamente

prendevo sempre goal continuamente

con il corpo immobile e la testa da un’altra parte

condannato ad essere distratto

ma sono io che mi distraggo dalla realtà

o sono gli altri a distrarsi dalle cose più importanti basterebbe non pensarci forse, ma come posso non pensarci aiutami a non pensarci

perché io ce l’ho qua la paura di cadere e anche quella di volare perché io ce l’ho qua la paura di cadere e anche quella di volare

sono tutte mie, sono tutte mie