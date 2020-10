Ferdinando Arnò: esce ‘Che peccato’ con Mouri e Precious

Da venerdì 9 ottobre è disponibile il singolo Che peccato, dell’arrangiatore e produttore discografico italiano Ferdinando Arnò, in cui canta il rapper Mouri con la speciale collaborazione di Precious. «È il racconto in chiave rap di un disagio esistenziale e personale che diventa metafora delle difficoltà dei giovani del sud ad esprimere il loro potenziale. In ambito artistico e non solo», spiega Mouri, co-autore e voce del brano.

Precious, con il suo groove potente, aggiunge un approccio al rap duro e diretto, quasi parlato, che proietta in certe ballroom di New York in cui drag queen e drag king si sfidano a ritmo di musica in competizioni di ballo. E a completare l’iconografia di Che peccato è la cover realizzata da Fabrizio De Tommaso, disegnatore nientemeno che per Dylan Dog.