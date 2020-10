Matrimonio a prima vista Italia, la nuova edizione dal 6 ottobre

[CS] Il 6 ottobre alle 21:20 arriva in prima tv assoluta su Real Time la nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia, l’esperimento sociale, prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia, in cui con l’aiuto di un team di esperti 6 single scelgono di sposarsi tra perfetti sconosciuti, incontrando i propri partner per la prima volta solo sull’altare.

Anche questa edizione sembrava essere iniziata come sempre: decine di single disposti a sposarsi con una persona sconosciuta, gli esperti determinati a formare tre coppie compatibili…ma poi è scoppiata la pandemia e l’Italia si è fermata. Al momento della ripartenza i futuri sposi si sono fatti trovare ugualmente pronti ed emozionati, consapevoli che il loro sarebbe stato un matrimonio anomalo: senza amici e parenti, senza scambi reciproci di anelli, ma con tanta intimità.

Le coppie, come per le precedenti edizioni, sono state create a tavolino dagli esperti sulla base di interviste, tratti comuni, test attitudinali e psicologici. Il team di esperti è composto da: Nada Loffredi, la sessuologa che ha seguito eventuali problemi di natura sessuale delle coppie, affiancandole nei momenti più delicati. Conosce bene le dinamiche dell’esperimento e ha dichiarato.

Mario Abis, il sociologo che ha fornito agli sposi le chiavi di lettura necessarie per comprendersi, creando una sorta di «fast track» per la formazione dell’intesa di coppia. Rappresenta «la bussola» per agevolare l’incontro tra due mondi, quello dello sposo e quello della sposa, e favorirne l’unione.

Fabrizio Quattrini, lo psicoterapeuta di coppia, socio fondatore e presidente dell’Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica (IISS) di Roma, che si occuperà dell’aspetto ludico della relazione amorosa, favorendo la conoscenza nelle coppie grazie a esercizi pratici. Rappresenta lo specialista che non si scoraggia davanti a nessuna difficoltà; sarà il supporto fondamentale in un «acceleratore di coppia».