Fedez a RTL 102.5: “Sto vivendo la musica come se fossi un sedicenne”

Fedez è stato ospite di RTL 102.5 per presentare il suo nuovo singolo, Bella storia. Il videoclip, che vede protagonista la moglie Chiara Ferragni, è stato diretto dal sedicenne Simone Peluso ed è un omaggio all’estetica anni ’80, tra costumi in paillettes, capelli cotonati e neon dai colori fluo.

Fedez, nei panni di un motociclista, passa a prendere in un motel la propria amata per partire per un viaggio notturno che li porterà alla scoperta di quanto la propria storia d’amore sia più forte di ogni cosa. “Sono molto contento perché è un bel prodottino”, ci ha confessato Fedez. “Solitamente non mi piacciono i videoclip che faccio, questa volta, invece, sono molto soddisfatto. Era un anno mezzo che non facevo videoclip. La protagonista è Chiara Ferragni, che nel video sembra Katy Perry e quindi l’ho soprannominata Kety Ferry”.

In questo 2020 Fedez ha rilasciato diversi brani, a partire da Le feste di Pablo, remix del brano di Cara, poi Problemi con tutti (Giuda), Roses Remix con Dargen D’Amico, Bimbi per strada. Tutto farebbe presupporre ad una sorta di scelta strategica per lanciare il nuovo progetto, ma, ultimamente Fedez ha deciso di pubblicare musica senza una logica particolare. “Faccio musica quando mi viene voglia di farla”, ci ha raccontato. “Vado in studio, registro le canzoni e dico ‘ok faccio uscire questa’. Non c’è nessun progetto. Il progetto è che non c’è il progetto”.

“Sì, sto lavorando ad un album nuovo”, continua Fedez, “ma, boh, quando sarà pronto? Non lo so. Nel percorso in cui sono adesso non ho voglia di pensare alla musica come ad un lavoro, mi ero stufato, mi stava veramente consumando. Adesso la sto vivendo libera dagli schemi, libera dall’industria discografica. La vivo come se fossi un sedicenne”.

A prescindere dalla musica, Fedez sta comunque vivendo un periodo meraviglioso, con l’arrivo del secondo figlio, testimoniato sui social con una bellissima foto di Leone che tiene in mano l’ecografia del fratellino o sorellina che arriverà. Durante il lockdown Fedez aveva detto, scherzando, che gli sarebbe piaciuto annunciare la nascita del secondo figlio con il celebre tag di Dj Khaled, Another one, che anticipa ogni hit del produttore di Miami. E così effettivamente è stato.

“Dj Khaled è un mito”, ci ha raccontato Fedez. “Avevo detto questa cosa durante una diretta. Quindi contatto questo artista che conosco, che si chiama Mr. Brainwash, chiedendogli se poteva chiedere questa cosa a Khaled. Lui mi ha risposto subito dicendo che l’avrebbe fatta e me l’ha mandata. Magari non sa minimamente chi io sia, ma a me faceva troppo ridere”.