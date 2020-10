Carl Brave: dal 9 ottobre il nuovo album ‘Coraggio’ e un singolo con Elodie

Carl Brave torna, a due anni da Notti brave, con il secondo album di inediti dal titolo Coraggio, in uscita il 9 ottobre su etichetta Island Records. In contemporanea all’uscita del disco, è disponibile anche il nuovo singolo con Elodie Parli parli: due voci che s’incontrano e dialogano in una ballad dalle atmosfere che omaggiano gli arrangiamenti dei grandi classici della canzone italiana e che rivivono, oggi, attraverso nuove sonorità urban.

Nell’album 17 tracce che segnano un nuovo capitolo dell’eclettico percorso musicale dell’artista e producer romano con sette collaborazioni con Elodie, Mara Sattei, tha Supreme, Ketama, Gue Pequeno, Taxi B e Pretty Solero. Questa la tracklist completa di Coraggio:

Shangai Parli Parli (feat. Elodie) Eccallà Nuvole Spigoli (feat. Mara Sattei, tha Supreme) Gemelli Glicine Ma ndo vai (feat. Ketama) Fake Dm (feat. Gue Pequeno) Buuu! Fratellì Le guardie (feat. Taxi B) Je m’appelle Regina Coeli Fototessera (feat. Pretty Solero) Che Poi Marisol