Silver, il nuovo singolo è ‘Power of Love’: “È il momento di tornare alla vita”

Si intitola Power of Love il nuovo singolo di Silver, in radio dal 5 ottobre dopo che la sua pubblicazione, prevista inizialmente per la primavera scorsa, è stata posticipata all’autunno. E ad accompagnare il cantautore in questo ritorno non potevano che esserci fan, co-protagonisti del videoclip che raccoglie i video inviati che immortalano i primi abbracci dopo il lockdown.

“La vita è andata in pausa per un attimo che è sembrato eterno– racconta Silver – ora siamo pronti a riaccendere l’interruttore, a premere il tasto “play” e ripartire piano piano. È arrivato il momento di tornare alla vita, ai sentimenti veri, non virtuali, ai baci, agli abbracci, all’amore… È questo il potere della vita, il potere dell’amore (Power of Love)…”

Un inno alla vita e all’amore, non tanto sentimentale o di coppia quanto sociale, come strumento che va al di là degli interessi dei singoli e privilegia la collettività.

Da qui l’esortazione ad agire concretamente per rendere migliore il mondo, senza voltare la testa dall’altra parte di fronte alle difficoltà di chi soffre. E a sostenere questo invito, un tappeto musicale semplice e quasi vintage (per un messaggio senza tempo) con la chitarra al centro e inserti di armonica.

Power of Love venne presentato in gara a Sanremo Giovani 2018, entrando nella rosa dei 66 finalisti, tuttavia, dopo l’audizione davanti a Claudio Baglioni a Roma, fu squalificato per una presunta irregolarità, mai chiarita definitivamente. Ora, a qualche anno di distanza, e superato anche il lockdown, il pubblico può finalmente ascoltare il brano in tutte le radio.