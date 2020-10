Le Iene Show, al via la stagione con tre appuntamenti speciali, anticipazioni

[CS] Sono tre gli appuntamenti imperdibili, in prima serata su Italia 1, che aprono la nuova stagione de Le Iene Show. A dare il via lunedì 5 ottobre “Le Iene presentano: Speciale Mario Biondo. Un suicidio Inspiegabile”, una puntata interamente dedicata al cameraman siciliano la cui morte, avvenuta nel maggio del 2013 a Madrid, sembra ancora avvolta da misteri e anomalie.

In questo appuntamento Cristiano Pasca, la Iena che in questi anni si è occupata del caso, ripercorre i momenti chiave della vicenda e presenta tutti i nuovi elementi e le testimonianze emerse fino ad oggi, in attesa che il prossimo 2 ottobre la Procura di Palermo decida sull’archiviazione definitiva del caso o sull’ulteriore proroga delle indagini.

La Iena Cristiano Pasca – che ripercorre tutta la vicenda giudiziaria insieme ai protagonisti – dichiara: “Gli ultimi anni del mio percorso alle Iene li ho dedicati quasi interamente a questa storia. Facendo continuamente spola tra Palermo e Madrid… ho passato notti insonni ad analizzare documenti, studiare sentenze e perizie. Abbiamo fatto tutto questo non soltanto perché crediamo che Mario non si sia suicidato, ma soprattutto per cercare di donare un po’ di pace a una famiglia che da troppi anni sta aspettando delle risposte. La nostra indagine non terminerà con quello che vedrete il 5 ottobre ma continueremo a cercare”.

A partire dal 6 ottobre, tutti i martedì in prime time su Italia 1, è fissato l’appuntamento con “Le Iene Show”. Al timone del programma Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci irriverenti della Gialappa’s Band.

Il giovedì, sempre in prima serata, a partire dall’8 ottobre si alternano alla conduzione il trio composto da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani e quello femminile formato da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

Inchieste, servizi di cronaca e attualità, divertenti scherzi e interviste sono affidati, come sempre, agli inviati del programma: Andrea Agresti, Niccolò Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Cristiano Pasca, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Alessandro Di Sarno, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

Ideatore de “Le Iene” e capo-progetto è Davide Parenti. In regia Antonio Monti.