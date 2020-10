Biagio Antonacci live su RTL 102.5: “Viviamo per comunicare”

[CS] Suite 102.5 Prime Time Live debutta lunedì 5 ottobre in diretta su RTL 102.5 con Biagio Antonacci. Il cantautore ne ha parlato in diretta a Non Stop News: “Finalmente amplificheremo la corda della mia chitarra, con il mio chitarrista e il mio percussionista. Stasera dovevamo essere al teatro Carcano, avevamo venti appuntamenti tra settembre e ottobre, li rifaremo il prossimo anno.“

Ad una domanda sullo stato di salute del settore, l’artista ha poi proseguito: “Il settore dello spettacolo è bloccato; la confusione crea confusione anche alla speranza. Io penso sempre alle famiglie dei lavoratori dello spettacolo. Per i più fortunati il blocco può essere un passaggio, ma per chi lavora sul campo tutti i giorni è veramente un problema. Come lo è in tanti settori. Ma non dobbiamo fare distinzioni o discriminazioni“.

Suite 102.5 Prime Time Live sarà un evento di musica dal vivo, con Antonacci che presenterà il suo disco nuovo Chiaramente visibili dallo spazio: “Proporrò il mio nuovo lavoro in una versione identica alla fase di scrittura dei brani. Sarà molto intimo e raro“.

Antonacci si è raccontato in diretta spiegando che in questi mesi complicati per la pandemia da Coronavirus non è stato particolarmente attivo dal punto di vista artistico: “In questi mesi mi sono soffermato ad ascoltare quello che succedeva. Io non riesco a lavorare per me stesso. Quando sento tanta energia negativa intorno, sofferenza, non chiarezza, la parte di artista viene un po’ a mancare.

Viviamo per comunicare e quando senti che c’è un blocco non ti va di scrivere. Ti va di suonare e di farti compagnia, non di sviluppare idee o di costruire. In questi mesi la nostra solitudine ha creato una forma di intimità incredibile, ma l’uomo che di fronte ha dei muri riesce a volte a sprigionare reazioni eccezionali“.

Il cantante ha quindi ricordato il suo percorso da autodidatta: “Non conosco la musica, non ho mai studiato canto – qualcuno dirà si sente (ride, Ndr), ma ho sempre avuto la capacità e la fortuna di mettermi sopra lo strumento e riuscire a suonarlo. Né bene, né male, ma lo suono io!“.

Appuntamento, dunque, lunedì 5 ottobre 2020, su RTL 102.5, in radio e in televisione, con Suite 102.5 Prime Time Live a partire dalle ore 21.00. In studio, a condurre la serata, Gigio D’Ambrosio e Laura Ghislandi con Davide Damiani che dialogheranno con l’ospite, gestendo anche l’interazione col pubblico e alternando i momenti di musica ai racconti di uno dei più grandi artisti della musica italiana. Jessica Brugali e Paola Di Benedetto con tutto lo staff organizzativo social di RTL 102.5, saranno collegate per tutta la serata dalla Social Room dove produrranno contenuti speciali ed esclusivi visibili sui social di RTL 102.5 e in streaming su rtl.it.