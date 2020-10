Muse, Blur, Jet, The Last Shadow Puppets e The Zutons sono The Jaded Hearts Club

Da venerdì 2 ottobre è disponibile per BMG (in cd, in vinile e in digitale) You’ve Always Been Here, album di debutto di The Jaded Hearts Club, la super band che unisce Muse, Blur, Jet, The Last Shadow Puppets e The Zutons. Con i frontmen Miles Kane e Nic Cester, i chitarristi Graham Coxon e Jamie Davis, più Matt Bellamy al basso e il batterista Sean Payne, The Jaded Hearts Club sono un collettivo di star che suona ruvido rock’n’roll per puro divertimento.

Il nuovo singolo è I Put a Spell On You – lanciato nel 1956 da Jalacy “Screamin’ Jay” Hawkins – accompagnato da un video che si ispira ad un horror italiano degli anni ’60 girato in Italia dai registi della OLO Creative Farm e che cattura in bianco e nero un incubo in uno stravolto vortice spazio temporale.

The Jaded Hearts Club si propone di scavare nella storia della musica rock e soul per ricreare interpretazioni originali di classici perduti, di successi famosi del Northern soul o del jazz più classico. I Put a Spell On You è la track più recente che fa da anteprima all’album e arriva dopo Love’s Gone Bad, Reach Out I’ll Be There, This Love Starved Heart of Mine (It’s Killing Me), Nobody But Me e We’ll Meet Again.