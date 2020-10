Finley: appuntamento live al Phenomenon di Fontaneto d’Agogna INFO

[CS] Dopo il fortunato tour di Santa Claustrofobia, i Finley tornano per uno speciale show dal vivo – nel rispetto delle attuali norme di sicurezza – sabato 21 novembre al Phenomenon di Fontaneto d’Agogna (NO). I biglietti sono già disponibili sul circuito Ciaotickets.

«Quello del 21 novembre sarà uno spettacolo totalmente diverso dal solito, essenziale, intimo e intenso, che si muoverà tra la dimensione acustica e quella elettrica. Rispetteremo le distanze, ma le emozioni le vivremo da vicino, molto vicino!» promette Pedro.

I Finley sono Pedro (voce), Ka (chitarra), Dani (batteria) e Ivan (basso). La band, nata nel 2002 tra i banchi del Liceo, è la naturale evoluzione del rapporto di amicizia che lega i quattro musicisti. L’album d’esordio, Tutto è possibile, sancisce il loro successo nel 2006: prodotto da Claudio Cecchetto, in pochissimi mesi diventa doppio disco di platino con oltre 160.000 copie vendute.

Nel 2018, dopo la pubblicazione dell’ultimo album di inediti, Armstrong (Gruppo Randa, 2017), i Finley attraversano l’Italia con oltre 50 concerti, targati Barley Arts, coronando questo tour di successi con un incredibile sold out all’Alcatraz di Milano. Le riprese effettuate durante questa data sono diventate le immagini del video di Diventerai una star, storico successo della band, contenuto nella raccolta We Are Finley(Gruppo Randa, 2019), pubblicata in tutti i digital store nel maggio 2019 tramite The Orchard.

L’album è una raccolta dei migliori brani della band registrati dal vivo, contenente però anche gli inediti San Diego, la dedica del cantante Pedro al figlio Diego, e Tutto Quello Che Ho, brano scelto da Sky Sport come colonna sonora dei mondiali di Formula 1 2018, 2019 e 2020.