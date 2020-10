Marco Parente, il nuovo singolo è ‘Nella giungla’: “Moderno, ma non modaiolo”

Dal 2 ottobre è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali Nella giungla (Blackcandy Produzioni), brano con cui Marco Parente anticipa il suo nuovo album Life, in uscita il 23 ottobre. «Nella giungla, da un lato per il suono, dall’altro per il testo, rappresenta perfettamente il modus operandi di questo disco – spiega l’artista – suono moderno, ma non modaiolo; parole semplici, ma non banali. Nella giungla apre Life.. Un bel modo di andare a vivere!»

“Tu sei, tu hai solo se dai”: così canta Marco Parente in una canzone parla dell’odierna dimensione quotidiana dove tutti siamo come risucchiati dal tempo che scorre veloce tra un’abitudine e l’altra di questa caotica realtà.

Il videoclip ufficiale del brano è stato realizzato partendo da contenuti visivi creati dall’autore con il suo smartphone.

Racconta Marco Parente: «Ho messo insieme una serie infinita di GIF, partendo sempre da uno scatto, lavorandole con una tecnica assai rudimentale d’animazione . In seguito, ho affidato tutto il materiale a Samuell Calvisi (il graphic designer con cui lavoro da anni e che ha curato tutto il progetto di Life) che lo ha montato mischiando e giocando spesso con i possibili vari formati, quasi mai a tutto schermo, creando così una specie di viaggio orizzontale in avanti, dentro e fuori le mie immagini-Matrioska».