Ensi, dal 2 ottobre il singolo ‘090320’: “È l’intro del nuovo capitolo”

[CS] Ensi pubblica venerdì 2 ottobre il nuovo singolo 090320 che anticipa il progetto disponibile da venerdì 23 ottobre a poco più di un anno dalla pubblicazione del suo ultimo disco. 090320 si presenta come l’intro del nuovo progetto discografico di Ensi, come l’incipit di un racconto intimo e personale di cui verrà svelato a poco a poco.

Anche in questo brano il rapper arricchisce il testo estremamente incisivo di riferimenti e citazioni di livello, che spaziano dalla cultura rap a quella pop. Le parole dell’artista si incastrano al beat costruito dal giovanissimo producer Kanesh, che cura le sonorità del brano rendendolo energico e penetrante.

È l’intro del nuovo capitolo. Il titolo è la data di inizio lockdown, volevo che in questo nuovo progetto ci fosse un riferimento a questo momento che resterà tristemente nella storia. Questi mesi per me sono stati anche un periodo di grandi riflessioni e nelle rime di questo pezzo ne ho riversate una parte importante.

ENSI