Da Madonna a Whitney Houston: su Sky Arte le star di ‘Artist to Icon’

[CS] Pochissime persone diventano una star globale e ancora meno raggiungono lo status di icona. La serie Artist to Icon, in prima visione su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky) e disponibile su Now Tv, mette a fuoco proprio i momenti cruciali che hanno fatto di alcune grandi star delle icone mondiali: Madonna, Robin Williams, Cher, Nicole Kidman, Whitney Houston, Tom Cruise, Tom Hanks, Julia Roberts, Jim Carrey e Arnold Schwarzenegger.

Attraverso immagini d’archivio, interviste inedite ad amici, produttori, registi, giornalisti, stilisti e fotografi, in un avvincente mix di biografia, abilità artistica e glamour, la serie – che nasce dall’accordo di co-sviluppo di Banijay Rights con Touchdown Films – racconta quanto duro lavoro si debba fare per arrivare alla vetta del successo.

Ecco la programmazione:

MADONNA – IN ONDA IL 2 OTTOBRE

Presenta interviste con la prima manager di Madonna, Camille Barbone, il ballerino Carlton Wilborn, la dirigente dello studio Evita Lauren Lloyd.

ROBIN WILLIAMS – IN ONDA IL 3 OTTOBRE

Presenta interviste con Gale Hansen, co-protagonista della Dead Poets Society di Robin Williams, lo scrittore di Mork & Mindy David Misch, l’amico e comico Rick Overton.

CHER – IN ONDA IL 16 OTTOBRE

Presenta interviste con il produttore di Silkwood, Michael Hausman, il manager di Sonny & Cher Harvey Kresky, il critico cinematografico Kirk Honeycutt e molti altri.

TOM CRUISE – IN ONDA IL 17 OTTOBRE

Tra gli intervistati il coordinatore degli stunt di Tom Cruise Wade Eastwood, il co-protagonista di Taps Billy Van Zandt, il produttore di Interview With The Vampire Stephen Woolley.

JIM CARREY – IN ONDA IL 24 OTTOBRE

Presenta interviste con il regista di The Mask Chuck Russell, la co-protagonista di The Duck Factory Teresa Ganzel, il produttore esecutivo di Man On The Moon Michael Hausman.

NICOLE KIDMAN – IN ONDA IL 6 NOVEMBRE

Presenta interviste con il coach di recitazione di Nicole Kidman Susan Batson, il produttore esecutivo di To Die For Jonathan Taplin, l’insegnante di canto Mary Setrakian.

WHITNEY HOUSTON – IN ONDA IL 6 NOVEMBRE

Presenta interviste con il regista di The Bodyguard Mick Jackson, il musicista Wayne Linsey, il produttore di The Preacher’s Wife Elliot Abbott.

TOM HANKS – IN ONDA IL 7 NOVEMBRE

Presenta interviste con la produttrice di Captain Phillips Dana Brunetti, il produttore di A League Of Their Own Elliot Abbott, l’amico e attore George Maguire.

JULIA ROBERTS – IN ONDA IL 13 NOVEMBRE

Presenta interviste con la costumista di Pretty Woman, Marilyn Vance, il produttore di Michael Collins Stephen Woolley, Scott Feinberg di The Hollywood Reporter.

ARNOLD SCHWARZENEGGER – IN ONDA IL 14 NOVEMBRE

Presenta interviste con il regista di Eraser, Chuck Russell, la co-protagonista di Conan The Destroyer Sarah Douglas, il regista di Hercules In New York Arthur Allan Seidelman.

ARTIST TO ICON è in onda su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky) dal 2 ottobre alle 21.15 ed è disponibile su Now Tv.