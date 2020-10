Maldestro: esce il 16 ottobre il nuovo album ‘Egosistema’ TRACKLIST

[CS] Maldestro, cantautore pluripremiato e apprezzato in tutta Italia, pubblica venerdì 16 ottobre Egosistema, il suo nuovo progetto discografico per Arealive srl. L’album, distribuito da Believe e già disponibile in presave e in preorder, è stato anticipato dal singolo Ma chi me lo fa fare, pubblicato venerdì 04 settembre.

giunge a due anni dalla pubblicazione dell’ultimo progetto discografico di Maldestro che con questo nuovo album mostra di essere artista poliedrico e dalla spiccata capacità di abbracciare sound differenti. Di seguito la tracklist completa di Egosistema:

Ma chi me lo fa fare EgoSistema Precario equilibrio Anna se ne frega Pezzi di me Il panico dell’ansia Leggero Segnali di fumo Paranoie Un’altra bella scena Come Kim Ki-Duk