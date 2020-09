Silvia Salemi: il nuovo singolo ‘Chagall’ in radio e digitale VIDEOCLIP

[CS] È in radio e disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download Chagall (etichetta Dischi Dei Sognatori / distribuzione Artist First), il nuovo singolo di Silvia Salemi. Prodotto da Francesco Tosoni e composto da Silvia Salemi insieme a Giacomo Eva e Marco Rettani, è un brano soft-rock che racconta l’incontro di due anime che guardano il cielo e ne riconoscono l’immensità, e analizza il precario equilibrio di una relazione che fa paura, ma che alla fine trova la giusta strada per esprimersi e per avere il coraggio di esistere.

«Ho scelto di intitolare il mio nuovo singolo “Chagall” per omaggiare uno dei miei pittori preferiti che, attraverso le sue tinte semplici e dirette, riesce tutt’ora a regalare a chi ammira le sue opere delle emozioni incredibilmente forti, senza il bisogno di ricorrere alla forma o al tratto del pennello» dichiara Silvia Salemi.

In merito al brano, il coautore Giacomo Eva afferma «Un inno alla semplicità, che non va confusa con la banalità. Arrivare ad una precisa profondità di colore richiede una ricerca complessa, così come è complessa una storia d’amore con le sue mille sfumature».

Il videoclip, per la regia di Angelo Cascione, è stato girato tra il Parco Naturale Regionale Porto Selvaggio a Nardò (LE), spazio gentilmente concesso dall’ente di gestione del Parco Naturale Regionale “Porto Selvaggio e Palude del Capitano”, e la Villa Neviera a Cellino San Marco (BR), per cui si ringraziano le Cantine Due Palme.

«La Puglia mi è immediatamente entrata nel cuore per i suoi paesaggi così selvaggi ma al tempo stesso così pieni di bellezza e di storia. – dice Silvia Salemi – La scelta di ambientare il video in Puglia è stata dettata dalle sensazioni suscitate dai suoi meravigliosi paesaggi naturali, in cui il mare si fonde con la terra, proprio come accade alle due anime di cui canto in “Chagall”».