Amedeo Preziosi, ‘Mai più’: “Bisogna sempre inseguire i propri sogni”

Dopo il singolo Liberty City, Amedeo Preziosi torna con il nuovo brano Mai più con cui si leva qualche sassolino dalle scarpe… Allergico alle definizioni (Youtuber o musicista?), Amedeo racconta in questo suo brano come sia impegnato bella costruzione del proprio sogno musicale.

“Mai più è un brano molto personale, un brano che parla di me, di quello che ho passato e di quanto io stia lottando per ottenere ciò che voglio. – racconta Preziosi – Ho voluto raccontare di quanto sia complicato crearsi una credibilità in questo mestiere, intendo una reale, e non fingersi quello che non si è.

Ho voluto raccontare che – per quanto sia difficile – bisogna sempre inseguire i propri sogni, anche quando si ha tutti contro: non è importante che gli altri credano in te, l’unica cosa che conta è che sia tu a crederci.”

A produrre il brano è stato Matt Joe, DJ italiano noto per le sue numerose coproduzioni con DJ Matrix. “Per il brano ci siamo ispirati alla scena EDM e club; abbiamo pensato che un esperimento con una bass line aggressiva ed un rappato veloce e martellante potesse risultare vincente.”