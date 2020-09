Jennifer Lopez & Maluma: insieme in due brani per il film ‘Marry Me’

Le superstar internazionali Jennifer Lopez e Maluma duettano insieme nel nuovo singolo Pa ti (Sony Music Latin) e nel brano Lonely. Prodotti da Jon Leone e Édgar Barrera e scritti da Jennifer Lopez e Maluma le due tracce faranno parte della colonna sonora del film Marry Me (Universal Pictures), che vedrà tra i protagonisti gli stessi JLo e Maluma insieme a Owen Wilson.

Una collaborazione straordinaria che unisce due delle più importanti star latine del panorama mondiale per un film che debutterà nelle sale americane il prossimo anno nel weekend di San Valentino (12 febbraio 2021). Al centro della trama l’improbabile storia d’amore tra due persone molto diverse alla ricerca di qualcosa di reale in un mondo in cui il valore si basa sul numero di “Mi piace” e “followers”. L’intera colonna sonora del film sarà pubblicata presto da Sony Music Latin.