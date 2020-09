The ReLOUD: esce il nuovo EP con la collaborazione di Saturnino

È disponibile in digitale You Just You / Armonium (Other Side Records), il nuovo EP del duo romano The ReLoud nato dalla collaborazione con Saturnino. Dopo primo lavoro ufficiale dei dj e producer, gli artisti pubblicano due nuove tracce che completano il percorso dell’album filtrando e campionando sonorità provenienti dai quattro continenti (dal Sud Africa all’Australia, dagli USA al Giappone), affiancati da collaborazioni di grande livello.

In You Just You gli artisti hanno campionato e utilizzato all’interno della ritmica il battito dei cuori di due neonati, con l’intenzione di miscelare sonorità fisiche e corporee agli strumenti musicali oltre che per dare una personale rappresentazione sonora della “vita”, che ci attraversa e si trasforma, trova sempre una sua strada per rinascere sfuggendo al nostro controllo.

“Il testo del brano è stato scritto pensando alla nascita dei figli, di come ti cambiano prospettiva, ma è finito per diventare un inno all’accettazione, all’accogliere l’altro incondizionatamente. – spiegano The ReLOUD – Ci piace pensare che se tutti capissimo che siamo la stessa cosa, un unico grande elemento, smetteremmo di vederci diversi e terminerebbero una serie di problemi atavici che affliggono l’essere umano”.

Armonium è una traccia il cui nucleo gira attorno ad un organo del 1800 prodotto in India e ritrovato dai The ReLOUD in un mercatino dell’usato, una ballata elettronica contaminata dal suono di questo strumento centenario, impreziosito da basso di Saturnino.

“Questo disco è la dimostrazione di come si dovrebbe fare musica, vivendola come momento di condivisione e scambio. – spiega Saturnino – Eravamo in studio per fare dei lavori e Alex e Nello mi hanno fatto sentire questi due brani su cui stavano lavorando per l’album. Ho acceso il basso e ho iniziato a suonare, ispirato dalla magia di quelle note e dal significato dei brani. Ne sono queste due canzoni mentre facevamo una Jam tra musicisti. Così è come dovrebbero sempre nascere i dischi, questa è la musica”



L’artwork è stato realizzato dall’artista Maddalena Bireau, che ha collaborato come illustratrice, storyboard artist e art director con brand, case editrici, etichette discografiche e artisti della scena indipendente italiana disegnando le copertine per gli album di Paolo Benvegnù, Le Vibrazioni, Dente e Pacifico.