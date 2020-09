Highsnob e Samuel Heron insieme nel singolo ‘Per odiarti non ho tempo’

È disponibile in digitale Per odiarti non ho tempo, il nuovo singolo di Highsnob che segna il ricongiungimento artistico del rapper con il suo concittadino Samuel Heron, ospite nel brano. I due artisti di La Spezia, dopo aver condiviso l’esperienza in duo nei Bushwaka, tornano così a collaborare dopo quattro anni di importanti traguardi per entrambi.

“Con Samuel – racconta Highsnob – dopo esserci trasferiti insieme a Milano e aver fondato i Bushwaka, dal 2016, nonostante lo scioglimento del gruppo, non ci siamo mai persi di vista. Nell’ultimo anno ci siamo sentiti sempre più spesso e man mano è cresciuta in tutti i due l’idea di fare un nuovo brano insieme.

Sappiamo che alcuni fan si aspettano un pezzo nel vecchio stile ma, ovviamente, è impossibile, anzi, entrambi abbiamo deciso di collaborare di nuovo anche per far percepire il nostro percorso di crescita, la maturità umana e artistica che abbiamo raggiunto”.

Per odiarti non ho tempo è un brano rap melodico con sonorità calde e un titolo che, nell’epoca degli hater da social network, dice già molto…