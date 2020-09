Gianluca De Rubertis, ‘La violenza della luce’: “Un concept album privo di concetto”

Anticipato dal singolo Pantelleria, il nuovo album di Gianluca De Rubertis ha una data di pubblicazione: La violenza della luce è in uscita, infatti, il prossimo 23 ottobre per Sony Music (RCA Numero Uno / SonyMusic). Il cantautore ha annunciato anche una serie di appuntamenti live che lo vedranno impegnato anche nella prossime settimane:

25 settembre Bologna COSTARENA

COSTARENA 29 ottobre Corigliano d’Otranto (LE) CASTELLO VOLANTE

(LE) CASTELLO VOLANTE 30 ottobre Taranto MERCATO NUOVO

In merito al nuovo album, De Rubertis racconta: “Questo disco intravede la sua luce in uno spazio-tempo molto rapido, violento e critico. Quelle buie cupole in cui a volte incappiamo ci danno la possibilità di scoprire quanto il chiarore possa esserci sfuggito, lo avevamo dimenticato quel chiarore, percorrendo innumerabili strade fuligginose e affondando i tacchi in continue pozzanghere. Lo stupore che deriva dalla presa di coscienza dell’orrore che si prova per se stessi è anche il più formidabile acciarino che ci consente di appiccare un primo timido e delicato fuoco.

Per questo le canzoni di questo album, io credo, vivono quasi tutte di una stessa vita, è un concept album privo di concetto, non lo è per definizione ma potrebbe esserlo per elezione. Alla base c’è questo. L’equilibrio tra una scrittura che riuscisse elegante e densa e una semplicità più prettamente “pop” non è stato assolutamente ricercato ma si è palesato, questa volta,in maniera del tutto automatica, a vantaggio di una cifra che sento più personale.

Scrivere questo album è stato un esercizio di vita, e senza prendermi la briga d’essere la parafrasi di me stesso forse sono riuscito ad essere più diretto; o almeno lo spero. Senz’altro, e a questo tengo molto, sono stato sincero. I riferimenti soliti che tutti i giornalisti vorranno cercare all’interno delle canzoni non li rifuggo, sebbene non mi interessino.Lascio la libertà di segnalarli a chi vorrà farlo”.