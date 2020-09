Francesca Monte: il nuovo singolo digitale è ‘Hello Monsters’

Si intitola Hello Monsters il nuovo singolo di Francesca Monte in digitale dal 25 settembre. Scritto e composto da lla stessa Francesca, il brano è prodotto e arrangiato dal producer/polistrumentista Kevan, con le batterie di Daniel Baiolla per l’etichetta Rotbaum Records/ Fade to music.

In questo nuovo brano, l’artista sceglie sonorità alternative rock e suoni elettronici per raccontare la lotta quotidiana contro i propri mostri, condotta con consapevolezza e accettazione. Francesca è reduce dal successo del concept EP Alièn che ha ricevuto molti consensi in Italia e all’estero; l’omonimo cortometraggio, poi, è stato presentato durante la masterclass impact del Giffoni Experience e in anteprima live all’Arena del Mare (Salerno) primo concerto in social distancing.