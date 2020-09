Che Tempo Che Fa inaugura la nuova stagione con Master KG

[CS] Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio torna da domenica 27 settembre su Rai3 e ospita in esclusiva e per la prima volta nella tv italiana il fenomeno musicale dell’estate 2020, Jerusalema. In collegamento da Johannesburg, il produttore sudafricano Master KG e la cantante Nomcebo Zikode si esibiscono nel brano che da preghiera cantata è diventato una vera e propria hit che ha conquistato il mondo intero coinvolgendo milioni di persone (studenti, infermieri, vigili del fuoco, militari, celebrities…) in una dance challenge.

Un evento esclusivo che inaugura la stagione numero 18 del programma di Fabio Fazio che, dopo i successi su Rai1 (2017-2019, media d’ascolto di 4 milioni di spettatori) e su Rai2 (2019-2020, media d’ascolto di 2,3 milioni di spettatori) e ormai consacrato come programma più social della tv italiana, con oltre 15 milioni di interazioni anche nel periodo estivo, riparte con l’attesissima Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Ale e Franz e la new entry nel cast fisso di Enrico Brignano. Presente in ognuna delle 33 puntate anche uno spazio di approfondimento sull’attualità di Roberto Saviano.

Quest’anno il programma prevede, dalle ore 20.00 alle 20.30, Che Tempo Che Fa – Anteprima spazio dedicato all’attualità e all’informazione culturale; a seguire Che Tempo Che Fa con eccellenze italiane e internazionali e rappresentanti del mondo delle istituzioni, della politica, dello sport, dello spettacolo e della società; chiude la serata, dalle ore 23.00, Che Tempo Che Fa – Il Tavolo che, tornato con presenze fisiche in studio, accoglie conversazioni informali con gli ospiti, gag comiche e improvvisazioni