Calibro 35 Day: tre album iconici della band in versione Deluxe e su LP

Il 25 settembre è il Calibro 35 Day. Per festeggiare i Calibro 35, Record Kicks ripubblica i primi tre album della band milanese su tutte le piattaforme digitali in versione Deluxe e su LP Gatefold in edizione limitata. Si tratta dell’omonimo esordio del 2008 e dei due successivi album in studio Ritornano Quelli Di (2010) e Ogni Riferimento A Persone Esistenti O A Fatti Realmente Accaduti È Puramente Casuale (2012).

All’interno numerose tracce extra. Tra le bonus track presenti per prima volta su tutti gli store digitali, spiccano i brani originali: E Nessuno Si Farà Del Male, Svolta Sul Caso D’Amario, New York Solo Andata, Ballando In Balera e Appuntamento al Contessa scritti dalla band e le cover di I Milanesi Ammazzano il Sabato degli Afterhours e Deathwish di Herbie Hancock.

Sempre il 25 settembre i Calibro 35 sono impegnati a Materadio, la festa di Rai Radio3 dalla città dei Sassi in un omaggio al maestro Ennio Morricone insieme a due ospiti speciali: Roy Paci e Diodato. Presentato da Valerio Corzani, il concerto sarà trasmesso in diretta da Radio 3 e in streaming sui canali web di Matera 2019.

La band nata per gioco e formata da Massimo Martellotta, Enrico Gabrielli, Luca Cavina e Fabio Rondanini sotto l’attenta guida del produttore e membro aggiunto Tommaso Colliva, in oltre dieci anni di frenetica attività ha mosso passi in molti campi e declinato il proprio stile unico su diverse forme di espressione musicale: non solo dischi, ma anche colonne sonore, produzioni tv, sonorizzazioni, library music, spettacoli teatrali e live in tutto il mondo.

L’ultimo lavoro in studio è Momentum, pubblicato il 24 gennaio 2020 su Record Kicks, album che ha rappresentato un nuovo punto di partenza per una delle formazioni contemporanee più apprezzate sulla scena nazionale ed internazionale.