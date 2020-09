Nicol debutta con ‘Ritornerai’: “Ho deciso di lottare” TESTO

Da venerdì 25 settembre è disponibile Ritornerai (Hokuto Empire / Sony Music Italy), singolo di debutto di Nicol Castagna in arte semplicemente Nicol. Scritto e composto dalla giovane voce del panorama urban indie italiano, il brano autobiografico è prodotto da sedd insieme a Bias, già producer di Madame.

«Entrando in studio dico: “Oggi non registro” – racconta Nicol – ero a pezzi, ma il mio producer Bias ha iniziato a suonare e non c’è stato bisogno di scrivere nulla, davanti al microfono ho vomitato tutto in una take. Quel giorno avrei potuto tenere tutto dentro, ma ho deciso di lottare e così è nata Ritornerai.

Alla fine non è ritornato nessuno. Perché Ritornerai è dare tutto pur sapendo che in certi momenti potrebbe non essere abbastanza. Ritornerai è non avere paura di chiedere a qualcuno di tornare, pur sapendo che potrebbe non farlo».

Nicol Ritornerai TESTO

Testo: Nicol Castagna

Musica: Nicol Castagna, Nicolas Biasin (Bias), Alessandro Manzo (sedd)

Produttori: sedd; Bias

Edizioni: Mamely

Mi hai aspettato tra le braccia degli altri

Con lo stesso silenzio del mio amico in caserma

Non ricordo mai un cazzo

Non m’importa di un cazzo

Ma il 22 giugno ho pensato fosse sceso un angelo

Associale bipolare, fanculo le feste

Venivo solo per cercare

Un briciolo del tuo interesse

Finivo nei bagni, distesi sui pianti

A tirare dei danni

Non era nei piani

Che tu mi cambiassi

Incidente frontale

Sei bene nel male

Sei bene nel male

Sei bene nel male

Sei bene nel male

Urlami che è tutto okay

E che ritornerai

E che ritornerai

Che ritornerai

Mi tirerai fuori dai guai

Fuori dai guai

Fuori dai guai

Non te ne andrai

6 ottobre

ho dichiarato il mio amore

con un anello di My Little Pony

pensavo di poterti dire

tutto quello per cui non trovo parole, non trovo parole,

non trovo parole, non trovo parole

come posso spiegarti

che effetto mi fai

ora che non ci sei

sto sempre nei guai

sto sempre nei guai

baby guardami mentre ti parlo

O non te ne fotte proprio più un cazzo

Mi lasci qui nel mio disagio

In mezzo a tutto quello che sbaglio

Mio fratello chiede perché piango

Mi dice che passerà

Ma tu non sei un treno, non hai coincidenze

E io le ho già perse tutte in partenza

Vorrei fare una rivoluzione

riprendere tutto quello che ho mandato a puttane, che ho mandato a puttane

E a pensarci adesso

Mi fa tanta paura

Che a guardarsi indietro

Non c’è un cazzo che alla fine dura

Urlami che è tutto okay

E che ritornerai

E che ritornerai

Che ritornerai

Mi tirerai fuori dai guai

Fuori dai guai

Fuori dai guai

Non te ne andrai

Mi tirerai fuori dai guai

Fuori dai guai

Fuori dai guai

Non te ne andrai

Urlami che è tutto okay

E che ritornerai

E che ritornerai

Che ritornerai

Mi tirerai fuori dai guai

Fuori dai guai

Fuori dai guai

Non te ne andrai