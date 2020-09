‘Disconnessi On The Road’ con Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi

Al via in seconda serata su Italia 1 mercoledì 23 settembre per cinque appuntamenti Disconnessi On The Road, diario di viaggio con protagonisti Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi. A bordo di un pulmino vintage, i tre amici partono da Milano, Roma e Napoli alla scoperta del Belpaese da visitare con passione e curiosità.

In ogni appuntamento, Disconnessi On The Road raggiunge un piccolo angolo nascosto di paradiso non lontano dal punto di partenza per altrettante gite fuori porta. Dalla Val Trebbia e le Grottedi Rescia in Lombardia alle Cascate di Montegelato nel Lazio fino alle Grotte di Pertosa Auletta e Ascea Marina in Campania. A celebrare le bellezze italiane tra relax e divertimento, non mancherà occasione per una Corona con una fetta di lime.

L’appuntamento è dal 23 settembre ogni mercoledì in seconda serata su Italia 1 (in replica il lunedì sera dopo Tiki Taka). Sui social dei ragazzi e di Corona (Facebook: Corona Extra Italia) il viaggio continua contenuti inediti, anteprime e curiosità e tips di viaggio. Gli hashtag ufficiali sono #ilparadisodietrolangolo, #coronaitalia e #disconnessiontheroad.