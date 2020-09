Anitta: il nuovo singolo è ‘Me gusta’ con Cardi B e Myke Towers

In questi ultimi giorni d’estate Anitta fa uscire Me Gusta con le star Cardi B e Myke Towers, primo assaggio dell’album di prossima uscita, prodotto dal celebre produttore Ryan Tedder. E il 23 settembre Anitta presenta dal vivo il brano al Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Su Me Gustai tre artisti cantano versi che ribollono su un riff di chitarra sensuale, passando con grande fluidità dall’inglese allo spagnolo. La voce di Anitta fluttua come una nuvola sulle piccanti rime di Cardi e la voce di Myke Towers è la perfetta controparte che unisce queste due esplosioni di femminilità.

Me Gusta è un’altra gemma nel già ricco repertorio di Anitta. Fa seguito al brano uscito a luglio, Tocame, con Arcangel e De La Ghetto, che ha superato il 40 milioni di stream. Quest’anno Anitta ha firmato un contratto con la Warner Records, iniziando una collaborazione che le sta permettendo di far conoscere la propria musica in maniera ancora più globale.