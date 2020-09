Diletta Leotta si racconta nella sua prima autobiografia ‘Scegli di sorridere’ 

È in libreria dal 22 settembre Scegli di sorridere (Sperling&Kupfer), primo libro autobiografico di Diletta Leotta. “Quando senti dire o leggi parecchie cose sul tuo conto, all’inizio ti innervosisci. Resti male per le critiche, ti arrabbi per tutte le bugie e illazioni gratuite. – racconta la conduttrice – La prima reazione è rispondere a qualunque cosa, magari anche alzando i toni, per dare la tua versione dei fatti. Poi capisci che non ha senso, impari a restare in silenzio e ad aspettare con pazienza che passi”

Spesso al centro del gossip e della cronaca rosa oltre che protagonista sul piccolo schermo, Diletta Leotta decide di esporsi con la propria versione dei fatti. Con carta e penna, il volto noto di tv e radio si racconta anche in fatti molto privati che hanno a che fare con la violazione della sua privacy, le attenzioni indesiderate dei paparazzi, la percezione della sua immagine e gli attacchi degli haters,

Scegli di sorridere promette di essere “un libro autentico e sincero. Il racconto di una donna che ha avuto il coraggio di rimanere sempre fedele a se stessa e ai suoi progetti, riuscendo a trasformare ogni esperienza negativa in positiva. La storia di una donna ambiziosa e intelligente che, senza lasciarsi intimorire o schiacciare dai giudizi e dai pregiudizi comuni, dopo anni di studio e sacrifici, rivendica il diritto di essere apprezzata per la sua professionalità”.