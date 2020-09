Pedro Capó: dopo la superhit ‘Calma (Remix)’, ecco l’album ‘Munay’

Dopo il successo della hit mondiale Calma (Remix) feat. Farruko (4x PLATINO in Italia), l’artista portoricano pluripremiato ai Latin Grammy Pedro Capó ha pubblicato in digitale il suo nuovo album Munay, anticipato dal singolo La sábana y los pies e il brano Buena Suerte

Il singolo da record Calma (Remix) feat. Farruko è stato certificato di recente 2x DIAMANTE, 2x PLATINO e ORO in Messico. Il brano, che ha ottenuto quasi 1 miliardo di stream totali e oltre 2 miliardi di visualizzazioni su YouTube, è stato certificato Diamante negli Stati Uniti e in Perù, e multi-platino in Italia, America Latina e Europa. La versione originale del brano ha permesso a Pedro Capó di vincere un Latin GRAMMY nella categoria Song of the Year, mentre il remix è stato premiato come Best Urban/Fusion Performance.