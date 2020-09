Live – Non è la d’Urso, 19 settembre 2020: anticipazioni, Asia Argento ospite con la figlia

[CS] Domenica 20 settembre 2020, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Live – Non è la d’Urso il programma di VideoNews condotto da Barbara d’Urso. Tanti ospiti, esclusive e interviste ai protagonisti del momento: per la prima volta in tv, Asia Argento insieme alla figlia Anna Lou Castoldi, nata dalla relazione con il cantante Morgan.

Barbara d’Urso accoglierà in studio Flavia Vento, uscita dopo solo 24 ore dal Grande Fratello VIP, che affronterà 5 agguerritissime sfere.

Inoltre, un’importante rivelazione sulla contessa Patrizia De Blanck, concorrente nella casa di GFVIP5. Nella trasmissione è centrale il ruolo del pubblico a casa che potrà esprimere il “Live Sentiment” delle storie raccontate in studio attraverso l’APP e il sito di Mediaset Play (www.live.mediasetplay.it).