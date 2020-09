Tricarico: un’edizione speciale per i vent’anni di ‘Io sono Francesco’

Io Sono Francesco del cantautore Francesco Tricarico spegne venti candeline. Nel 2000, il singolo rimane 7 mesi in classifica e dà il via ad un’intensa attività artistica tra cui la partecipazione al Festivalbar e l’apertura dei concerti di Lorenzo Jovanotti. Il brano viene infine certificato Disco di Platino, ottiene una nomination al P.I.M come “canzone dell’anno” e una agli Italian Music Awards.

Per celebrare questo compleanno, Universal Music pubblica un LP colorato (vinile 180g), in edizione limitata numerata che contiene anche altre canzoni come La Pesca e Musica (grandi successi radiofonici). Tutte le tracce sono state rimasterizzate per l’occasione da Claudio Giussani all’Energy Studio Mastering di Milano, con la sapiente cura di Alessandro Gengy Di Guglielmo di Elettroformati (Milano) per il cutting del vinile.

Questa la tracklist:

Lato A

Il Caffè Musica Io Sono Francesco Neve Blu

Lato B

La pesca Brillantini Lavanda Gioia