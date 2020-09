Samuele Bersani apre la prima sala del suo nuovo album: il video di ‘Harakiri’

È in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo inedito di Samuele Bersani, Harakiri, primo assaggio dell’atteso album Cinema Samuele, in uscita il 2 ottobre per Sony Music. Ad accompagnare il brano è un videoclip che riprende il sapore cinematografico della traccia diretto da Giacomo Triglia, su soggetto scritto da Pacifico e interpretato nel ruolo del protagonista da Jozef Gjura.

Harakiri – scritto da Samuele Bersani e prodotto e arrangiato dallo stesso artista insieme a Pietro Cantarelli – pesca nella quotidianità per offrirne una visione poetica su note nostalgiche. E l’ascoltatore si ritrova a fianco del protagonista nei fumosi cinema parigini fra realismo e poesia.

Stava facendosi harakiri

chiuso in un cinema porno francese

ma dopo i primi tentativi

“non è il momento” disse, poi si arrese

agli sviluppi della trama, alla profondità dei dialoghi