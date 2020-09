Mike Lennon: fuori il singolo ‘Faccio soldi’ feat. M¥SS KETA

[CS] È disponibile in digitale il nuovo singolo di Mike Lennon dal titolo Faccio soldi feat. M¥SS KETA (Carosello Records) prodotto da Crookers. Un ritorno atteso, quello del giovane artista di origine vietnamita, che arriva dopo l’uscita del suo ultimo brano Libero.

“Con la M¥SS ci siamo incontrati l’anno scorso al Mi Ami Festival – racconta Mike Lennon – e ci siamo sentiti poi anche via instagram e subito si è mostrata interessata a fare qualcosa insieme! Allora ho colto la palla al balzo e abbiamo organizzato una session insieme al suo produttore Stefano Riva nel mio studio.

Il primo pezzo che le ho fatto ascoltare era Faccio soldi che avevo già pronto e registrato con Phra da più di un anno e gli è piaciuto subito, in un ora abbiamo registrato la sua strofa. Lei è una vera pro, una persona molto alla mano e che sa il fatto suo, come piace a me. È stato un vero piacere poter collaborare insieme e sono sicuro che faremo altre cose in futuro”.

Faccio soldi feat. M¥SS KETA è un trascinante brano dal beat esplosivo che traccia definitivamente uno spartiacque nel percorso del poliedrico artista venticinquenne e che si avvale della collaborazione di Crookers, uno dei produttori più talentuosi della scena contemporanea urban italiana.