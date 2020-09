Saver debutta il 18 settembre con il singolo ‘Ebe’

Brano nato durante la pandemia di questo 2020, Ebe (Reload Music / The Orchard, dal 18 settembre) è il primo singolo di Saver che invita a riflettere con consapevolezza sulla natura umana per una presa di coscienza globale. Ebe, acronimo di Extraterrestrial Biological Entity, è il nome impiegato dalla scienza per riferirsi agli alieni a cui il brano si indirizza come una vera e propria lettera.

Gli esseri umani, abitanti del pianeta Terra, producono danni ambientali irreversibili, inquinando le acque, soffocando il polmone del pianeta, sprecando ed esaurendo le risorse. La società umana è retta da un sistema consumistico che sta portando il pianeta al collasso, al progressivo tracollo.

Accompagna il singolo il videoclip ufficiale, realizzato utilizzando estratti di filmati con oggetti volanti non identificati i cui avvistamenti sarebbero aumentati proprio in questi ultimi mesi.