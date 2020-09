Gianluca De Rubertis: il nuovo singolo è ‘Pantelleria’ VIDEOCLIP

Nuovo singolo per Gianluca De Rubertis che ha pubblicato Pantelleria. Il brano è il primo estratto da La violenza della luce, album atteso in autunno per Sony Music (RCA Numero Uno / Sony Music). Pantelleria unisce a una scrittura raffinata e profonda una spiccata accessibilità pop, come tipico del linguaggio musicale di De Rubertis.

“Pantelleria è un brano che mi è giunto in vesti misteriche, ad un risveglio d’una notte a Milo, in Sicilia, a due passi dalla casa di Franco Battiato. – racconta De Rubertis – Non saprei riferire il come e il perché questa canzone sia affiorata quasi spontaneamente, quello che so è che per me è uno scrigno di superbe sensazioni provate anni fa tra i venti e i marosi di questa meravigliosa isola italiana”.